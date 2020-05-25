В Хакасии за сутки выявили 24 новых случая коронавируса

В Хакасии за сутки выявили 24 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Он написал на своей странице в Instagram, что всего в регионе выявлено 813 случаев инфицирования COVID-19.

«Ещё один пациент с диагнозом COVID-19 прошёл лечение и выздоровел в Хакасии. Общее число выздоровевших — 402», — сообщил глава региона.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.