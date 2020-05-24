Попова: 44 региона готовы к первому этапу снятия ограничений

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RT
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.  
Попова: 44 региона готовы к первому этапу снятия ограничений
  • РИА Новости

«44 субъекта — больше половины в России — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра», — приводит её слова ТАСС.

Также Попова заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

По её словам, «не оправдался ни один страшный прогноз» по развитию ситуации с коронавирусом в России.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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