Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
  • РИА Новости

«Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — приводит ТАСС слова Поповой.

Он отметила, что «не оправдался ни один страшный прогноз» — «это абсолютно точно».

22 мая Попова заявила, что ситуация с распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в настоящее время «определяется как уверенное плато».

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