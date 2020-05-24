Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
- РИА Новости
«Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — приводит ТАСС слова Поповой.
Он отметила, что «не оправдался ни один страшный прогноз» — «это абсолютно точно».
22 мая Попова заявила, что ситуация с распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в настоящее время «определяется как уверенное плато».