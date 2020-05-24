Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.

«Во-первых, она (смертность) сегодня ниже за четыре месяца. В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году, по всей стране», — приводит её слова ТАСС.

Она подчеркнула, что такой показатель зафиксирован во время распространения коронавирусной инфекции в России.

При этом Попова добавила, что сегодня очевидно, что «число умерших от коронавирусной инфекции будет нарастать».

«Так происходит в каждой стране: пик количества умерших от коронавирусной инфекции идёт за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идёт позже», — рассказала она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в связи с коронавирусом «серьёзное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае».

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.