В Минздраве рассказали о возможных последствиях самоизоляции для пожилых

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Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что пожилых людей могут ожидать проблемы с мышцами после выхода из режима самоизоляции.
В Минздраве рассказали о возможных последствиях самоизоляции для пожилых
  • Pixabay

По её словам, проблема может носить массовый характер.

«Первая и главная проблема — это потеря мышечной массы и мышечной силы, если они дома никак не могли себя занять физически. Это опасно нарушением баланса, устойчивости и высоким риском падений и переломов. Мы потенциально можем наблюдать эпидемию этих падений и переломов после выхода с карантина у пожилых людей», — заявила Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24».

Гериатр добавила, что речь идёт в первую очередь о пожилых людях в возрасте от 75 лет и выше.

Она также отметила, что из режима самоизоляции нужно выходить постепенно, а при серьёзной потере мышечной массы дома необходимо обратиться к специалистам.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Вартанян в беседе с kp.ru дала рекомендации по поддержанию иммунитета в режиме самоизоляции.

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