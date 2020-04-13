Депздрав Москвы прокомментировал пробку возле клиники ФМБА в Химках

Короткая ссылка
Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале прокомментировал большое число автомобилей скорой помощи у клинического центра ФМБА в Химках.

По его словам, за последние сутки число больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, которым требуется госпитализация, увеличилось до 1,3 тыс., что в два раза больше, чем неделю назад.

«Скорая везёт туда, где появляются койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин возникает, когда открывается новая клиника для этих целей», — цитирует Хрипуна РИА Новости.

Глава Департамента здравоохранения Москвы призвал с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что из-за большого числа пациентов с коронавирусом у клиники ФМБА в Химках образовалась пробка.

Стилист Эдвард Папоян из Москвы, заразившийся коронавирусом, в беседе с НСН рассказал о течении болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить