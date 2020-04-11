Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках

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Из-за большого количества пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 у клинического центра ФМБА в Химках образовалась пробка.
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой поток пациентов за последние дни действительно увеличился», — заявили в штабе.

Отмечается, что все пациенты будут помещены в стационар и получат необходимую помощь.

«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки выписали 250 человек, которые излечились от коронавирусной инфекции COVID-19.

Стилист Эдвард Папоян из Москвы, заразившийся коронавирусом, в беседе с НСН рассказал о течении болезни.

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