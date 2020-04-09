Волонтёры в Подмосковье получили право бесплатного проезда

Короткая ссылка
Волонтёры в Московской области получили право бесплатно ездить в общественном транспорте.
Волонтёры в Подмосковье получили право бесплатного проезда
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.

«Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области обеспечить волонтёрам бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении на территории Московской области», — отмечается в документе.

Бесплатный проезд будет доступен только при наличии «паспорта волонтёра».

На территории региона помощь пожилым гражданам ежедневно оказывают 1,5 тыс. добровольцев, передаёт телеканал «360». Они разносят продуктовые наборы, а также лекарства льготникам.

Ранее Воробьёв прокомментировал работу волонтёров в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить