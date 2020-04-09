Волонтёры в Подмосковье получили право бесплатного проезда

Волонтёры в Московской области получили право бесплатно ездить в общественном транспорте.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.

«Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области обеспечить волонтёрам бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении на территории Московской области», — отмечается в документе.

Бесплатный проезд будет доступен только при наличии «паспорта волонтёра».

На территории региона помощь пожилым гражданам ежедневно оказывают 1,5 тыс. добровольцев, передаёт телеканал «360». Они разносят продуктовые наборы, а также лекарства льготникам.

Ранее Воробьёв прокомментировал работу волонтёров в регионе.