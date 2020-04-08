Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке волонтёров

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал работу волонтёров в регионе.

Как передаёт телеканал «360», глава Подмосковья поблагодарил активистов за труд.

«Нас объединила такая сложная, непростая ситуация. На протяжении уже очень многих дней вы вместо того, чтобы где-то отсиживаться или отлёживаться, находитесь на передовой, вы делаете очень важное дело. Я хочу сказать вам слова благодарности. Вам, вашим родителям, близким — за то, что вы есть», — заявил Воробьёв.

Он пообещал активистам ввести для них право бесплатного проезда в общественном транспорте, а также организовать специальную премию для волонтёров по итогам их работы.

Ранее региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Ольга Чижова в беседе с URA.RU рассказала о работе волонтёрского штаба в Челябинске.