Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке волонтёров
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- АГН «Москва»
Как передаёт телеканал «360», глава Подмосковья поблагодарил активистов за труд.
«Нас объединила такая сложная, непростая ситуация. На протяжении уже очень многих дней вы вместо того, чтобы где-то отсиживаться или отлёживаться, находитесь на передовой, вы делаете очень важное дело. Я хочу сказать вам слова благодарности. Вам, вашим родителям, близким — за то, что вы есть», — заявил Воробьёв.
Он пообещал активистам ввести для них право бесплатного проезда в общественном транспорте, а также организовать специальную премию для волонтёров по итогам их работы.
Ранее региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Ольга Чижова в беседе с URA.RU рассказала о работе волонтёрского штаба в Челябинске.