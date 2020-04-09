В Оренбургской области ввели новые меры для борьбы с коронавирусом

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обязал всех работодателей не пускать на работу сотрудников, к которым приезжали гости из других областей.
В Оренбургской области ввели новые меры для борьбы с коронавирусом
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Те оренбуржцы, к кому приезжают гости, обязаны информировать об этом своих работодателей и органы местного самоуправления, а затем обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней», — указано в тексте.

Уточняется, что работодатели обязаны не допускать таких сотрудников на рабочее место.

28 марта в инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусной инфекцией COVID-19.

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