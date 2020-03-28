В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
- РИА Новости
«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Ещё двое заражённых находятся в состоянии средней тяжести», — заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.
В правительстве Оренбургской области при этом сообщили, что у пациента были хронические заболевания. Специалисты устанавливают причину его смерти.
Ранее RIA56 передавало, что власти Оренбургской области ужесточили меры по противодействию распространению вируса.