В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

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В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти.
В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Ещё двое заражённых находятся в состоянии средней тяжести», — заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.

В правительстве Оренбургской области при этом сообщили, что у пациента были хронические заболевания. Специалисты устанавливают причину его смерти.

Ранее RIA56 передавало, что власти Оренбургской области ужесточили меры по противодействию распространению вируса.

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