Власти Оренбургской области рассказали о мерах профилактики коронавируса

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о мерах профилактики коронавируса.

Об этом сообщает RIA56.

«Мы ужесточили меры по противодействию распространению вируса. В регионе действует запрет на массовые мероприятия для более чем 50 участников. С 25 марта прекратят принимать посетителей развлекательные и творческие центры, спортивные объекты, фитнес-центры, кинозалы, театры, бассейны, аквапарк», — заявил он.

По его словам, торговые комплексы и магазины работают в обычном режиме, но там проводят дополнительную санобработку и дезинфекцию. Дополнительные меры принимают также в кафе и ресторанах.

Как отметил Паслер, многие работодатели уже переводят персонал на дистанционный режим.

Кроме того, глава региона напомнил, что самый эффективный способ не заболеть — самоизоляция.

Также стало известно, что в вагонах Петербургского метрополитена появились плакаты с информацией о коронавирусе. Об этом сообщают «Невские новости».

В частности, пассажирам рекомендуют остаться дома и вызвать врача при первых симптомах ОРВИ. Также необходимо регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.