В ЯНАО ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом

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В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
В ЯНАО ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов, речь идёт о принятии ряда специальных мер.

Ряд предприятий уже продлили вахты до трёх месяцев. Артюхов поддержал такое решение, рекомендовав распространить его везде, где используется труд вахтовиков.

С 18 марта вводится карантин в школах. Отменяются или переносятся массовые мероприятия. На вокзалах и в аэропортах вводят строгие меры дезинфекции.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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