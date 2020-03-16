В ЯНАО ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов, речь идёт о принятии ряда специальных мер.

Ряд предприятий уже продлили вахты до трёх месяцев. Артюхов поддержал такое решение, рекомендовав распространить его везде, где используется труд вахтовиков.

С 18 марта вводится карантин в школах. Отменяются или переносятся массовые мероприятия. На вокзалах и в аэропортах вводят строгие меры дезинфекции.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.