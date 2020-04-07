Юрист рассказала о правилах ухода в отпуск для тех, кто работает удалённо в режиме самоизоляции

Член совета ассоциации «Юристы за трудовые права» и экспертного совета при Минюсте России Ксения Печеник рассказала о правилах ухода в отпуск для тех, кто работает удалённо в режиме самоизоляции.

«С точки зрения действующего законодательства, поскольку мы попали в такую ситуацию впервые, прямого ответа на это в законе нет. Рекомендации Минтруда, которые были даны, говорят о том, что отпуск этот оформляется как обычный и далее не переносится», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Печеник, судебная практика появится в лучшем случае месяца через четыре, так как на данный момент суды работают в усечённом режиме.

Как отметила юрист, эти нерабочие дни с точки зрения действующего законодательства не прописаны в Трудовом кодексе. Она прогнозирует, что после окончания пандемии коронавируса появятся изменения.

«Что касается ситуации, когда человек передумал работать на удалёнке, если предприятие не прекращало свою деятельность, то его отправление и удалённый труд были с согласия работника. Он может его отозвать. Если это не предприятие, которое не прекращало свою деятельность, то работодатель не имеет права заставлять его работать», — сообщила эксперт.

Печеник добавила, что если сотрудник хочет оформить отпуск во время нерабочих дней, то он имеет на это право по договорённости с руководством.

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