Министр экологии Татарстана находится на карантине после поездки в Германию
Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.
По её словам, министр находится на домашнем карантине сроком на 14 дней, однако это не означает наличие у него симптомов болезни.
«Это превентивная мера, мировая практика, рекомендованная в том числе федеральным штабом», — подчеркнула Галимова.
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