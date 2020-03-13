Министр экологии Татарстана находится на карантине после поездки в Германию

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отправился на карантин после поездки с рабочим визитом в Германию, где зафиксирована вспышка нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

По её словам, министр находится на домашнем карантине сроком на 14 дней, однако это не означает наличие у него симптомов болезни.

«Это превентивная мера, мировая практика, рекомендованная в том числе федеральным штабом», — подчеркнула Галимова.

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