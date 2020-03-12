В Госдуме прокомментировали ситуацию с карантином депутатов после зарубежных поездок

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал ситуацию с карантином депутатов после зарубежных поездок.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с карантином депутатов после зарубежных поездок
  • РИА Новости

«Каждый сам принимает решение», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, работа парламентариев заключается в том, чтобы общаться с людьми, избирателями, политиками, исполнительной властью.

Как отметил Толстой, тут очень сложный момент, поскольку любой карантин, любая удалённая работа влечёт массу неудобств.

Ранее сообщалось, что депутат Сергей Катасонов, который вернулся из Франции и не прошёл меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, отправлен на карантин.

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