Вернувшийся из Франции депутат Катасонов отправлен на карантин

Депутат Сергей Катасонов, который вернулся из Франции и не прошёл меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, отправлен на карантин.

Об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

«Те люди, которые попали в зону, в обязательном порядке должны находиться на карантине. Поэтому в отношении депутата Катасонова это решение уже исполнено», — цитирует её Интерфакс.

В настоящее время фракция ЛДПР, в которой состоит Катасонов, выявляет депутатов, которые могли с ним контактировать.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал аннулировать на две недели пропуск Сергея Катасонова, потому что он не отправился на карантин после приезда из Франции.

Также спикер поручил провести дезинфекцию зала заседаний.