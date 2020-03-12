Володин поручил продезинфицировать зал заседаний Госдумы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести дезинфекцию зала заседаний в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции после того, как один из депутатов не прошёл карантин, вернувшись из Франции.
Володин поручил продезинфицировать зал заседаний Госдумы
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Давайте поручим аппарату после завершения нашего заседания провести необходимые профилактические меры, уборку в зале», — цитирует спикера Госдумы ТАСС.

Саму инициативу внёс первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее Володин призвал аннулировать на две недели пропуск депутата ЛДПР, который после возвращения из Франции не отправился на карантин в целях профилактики распространения коронавируса.

11 марта в России зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса: шесть в Москве и два в Московской области. Среди заболевших — ребёнок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.

Телеканал «360» также сообщал о мерах профилактики распространения вирусов в школах Московской области.

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