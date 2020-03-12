В Подмосковье рассказали о мерах профилактики распространения вирусов в школах

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Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о мерах профилактики распространения вирусов в школах региона.
В Подмосковье рассказали о мерах профилактики распространения вирусов в школах
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Главное — без паники, но делать вид, что ничего не происходит, мы не можем. Во всех школах Московской области ввели так называемые утренние фильтры: когда дети заходят в школу, им измеряют температуру», — отметила она.

Каклюгина добавила, что в маленьких школах температуру измеряют бесконтактным градусником каждому ребёнку, а в больших следят за тем, чтобы не было столпотворения.

По её словам, в случае больничного ребёнок продолжит обучение дистанционно.

Она подчеркнула, что если доля заболевших в классе превысит 20%, то класс закроется на карантин. Если доля заболевших составит 20% по всей школе, здание полностью закроется как минимум на неделю.

Ранее, как сообщали «Невские новости», Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса среди работников.

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