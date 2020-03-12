Володин призвал аннулировать пропуск не прошедшего карантин депутата

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который после возвращения из Франции не отправился на карантин для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Эту проблему во время заседания поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отметил, что Катасонов несколько дней после приезда был на рабочем месте.

«Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича», — цитирует Володина ТАСС.

Он призвал принять решение о прохождении депутатом карантина.

«Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдёт, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин», — заявил спикер.

Володин также предложил изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали никаких дополнительных рекомендаций в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.