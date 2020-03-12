Володин призвал аннулировать пропуск не прошедшего карантин депутата
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- РИА Новости
Эту проблему во время заседания поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отметил, что Катасонов несколько дней после приезда был на рабочем месте.
«Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича», — цитирует Володина ТАСС.
Он призвал принять решение о прохождении депутатом карантина.
«Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдёт, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин», — заявил спикер.
Володин также предложил изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали никаких дополнительных рекомендаций в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.