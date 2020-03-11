В Кремле не получали рекомендаций медиков по коронавирусу
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«Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», — сказал Песков РИА Новости.
По его словам, в Кремле принимаются все необходимые меры предосторожности.
4 марта Министерство иностранных дел России рекомендовало отказаться от участия российских делегаций в международных мероприятиях в странах высоким риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.