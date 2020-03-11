В Кремле не получали рекомендаций медиков по коронавирусу

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В Кремле пока не получали никаких дополнительных рекомендаций в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле не получали рекомендаций медиков по коронавирусу
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

«Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», — сказал Песков РИА Новости.

По его словам, в Кремле принимаются все необходимые меры предосторожности.

4 марта Министерство иностранных дел России рекомендовало отказаться от участия российских делегаций в международных мероприятиях в странах высоким риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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