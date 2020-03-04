МИД рекомендовал делегациям не ездить в страны с распространением COVID-19

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Министерство иностранных дел России рекомендовало отказаться от участия российских делегаций в международных мероприятиях в странах высоким риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
МИД рекомендовал делегациям не ездить в страны с распространением COVID-19
  • РИА Новости

«МИД России проинформировал федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов России, крупные российские организации о нецелесообразности участия российских делегаций в международных мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых на территориях тех государств, которые неблагоприятны в эпидемиологическом отношении», — приводит Интерфакс слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Она отметила, что в первую очередь речь идёт об Иране, Южной Корее и Италии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не осложнялась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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