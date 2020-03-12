В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии заразившихся COVID-19

Состояние двоих заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 оценивается медиками как удовлетворительное, заболевшие размещены в изолированных боксах инфекционных отделений больниц, сообщили в Минздраве Московской области.

«У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии (один из них летел транзитом через Австрию), после ряда анализов подтверждён коронавирус... Состояние у всех пациентов удовлетворительное», — следует из пресс-релиза ведомства.

Пациентам назначены необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

Кроме того, лица, контактировавшие с заболевшими, помещены на карантин и медицинское наблюдение «с обязательной сдачей анализов на коронавирус».

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба Московской области, Минздрава Московской области и Роспотребнадзора по Московской области», — подчеркнули в ведомстве.

Там также рекомендовали гражданам, приехавшим из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании и Германии, оставаться дома на карантине в течение 14 дней, а при первых симптомах ОРВИ вызывать врача.

В Минздраве уточнили, что на текущий момент коронавирус подтверждён у троих жителей Московской области.

11 марта в России зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса: шесть в Москве и два в Московской области. Среди заболевших есть и ребёнок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.