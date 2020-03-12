В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии заразившихся COVID-19
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«У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии (один из них летел транзитом через Австрию), после ряда анализов подтверждён коронавирус... Состояние у всех пациентов удовлетворительное», — следует из пресс-релиза ведомства.
Пациентам назначены необходимые диагностические и лечебные мероприятия.
Кроме того, лица, контактировавшие с заболевшими, помещены на карантин и медицинское наблюдение «с обязательной сдачей анализов на коронавирус».
«Ситуация находится на контроле оперативного штаба Московской области, Минздрава Московской области и Роспотребнадзора по Московской области», — подчеркнули в ведомстве.
Там также рекомендовали гражданам, приехавшим из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании и Германии, оставаться дома на карантине в течение 14 дней, а при первых симптомах ОРВИ вызывать врача.
В Минздраве уточнили, что на текущий момент коронавирус подтверждён у троих жителей Московской области.
11 марта в России зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса: шесть в Москве и два в Московской области. Среди заболевших есть и ребёнок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.