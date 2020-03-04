Эксперт оценил идею новых правил торговли сухим льдом

Короткая ссылка
Юрист компании по производству сухого льда «Полюс холода» Дмитрий Ерохин прокомментировал идею о введении новых правил продажи вещества.
Эксперт оценил идею новых правил торговли сухим льдом
  • Flickr

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что сухой лёд часто используют в качестве источника холода для транспортировки некоторых продуктов.

«Исполнение данной инициативы приведёт к абсурдной ситуации. На ларьках с мороженым будет написано «Сухой лёд», также это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами, образцами биологического материала. Это может привести к полной неразберихе в жизненно важных областях промышленности», — пояснил Ерохин.

Юрист уточнил, что организатор вечеринки, на которой трое человек погибли после использования сухого льда в бассейне, знал об опасности.

По его словам, ничего не изменится, если предупреждение будет написано на упаковке.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев прокомментировал своё предложение ввести новые правила торговли сухим льдом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить