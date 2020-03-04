Эксперт оценил идею новых правил торговли сухим льдом

Юрист компании по производству сухого льда «Полюс холода» Дмитрий Ерохин прокомментировал идею о введении новых правил продажи вещества.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что сухой лёд часто используют в качестве источника холода для транспортировки некоторых продуктов.

«Исполнение данной инициативы приведёт к абсурдной ситуации. На ларьках с мороженым будет написано «Сухой лёд», также это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами, образцами биологического материала. Это может привести к полной неразберихе в жизненно важных областях промышленности», — пояснил Ерохин.

Юрист уточнил, что организатор вечеринки, на которой трое человек погибли после использования сухого льда в бассейне, знал об опасности.

По его словам, ничего не изменится, если предупреждение будет написано на упаковке.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев прокомментировал своё предложение ввести новые правила торговли сухим льдом.