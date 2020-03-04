Депутат объяснил идею ввести новые правила торговли сухим льдом

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Депутат Госдумы Иван Сухарев прокомментировал своё предложение ввести новые правила торговли сухим льдом.
Депутат объяснил идею ввести новые правила торговли сухим льдом
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что речь идёт о новых обязательствах для производителей. Сухарев также напомнил о смертельном случае в банном комплексе в Москве.

«Это недопустимая глупость, поэтому люди должны быть предупреждены о том, что может за собой повлечь применение вроде безопасного сухого льда. Его, как я понял, применяют даже аниматоры на праздниках детских, понимаете? Это просто недопустимо, на мой взгляд, — рисковать жизнью и здоровьем наших детей», — сказал депутат.

Ранее Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением размещать на 50% площади упаковки с сухим льдом предупреждения об опасных последствиях его использования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») в связи с трагедией, произошедшей в банном комплексе.

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