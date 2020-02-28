СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в банном комплексе в Москве, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
СК возбудил уголовное дело после ЧП в банном комплексе в Москве
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Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По данным следствия, 28 февраля в банном клубе в Коломенском проезде «в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов» двое посетителей скончались.

Остальные госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, проинформировали в ведомстве.

По данным СМИ, ЧП случилось во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. В бассейн засыпали сухой лёд, посетители получили химические ожоги.

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