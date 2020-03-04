В Госдуме предложили ввести новые правила продажи сухого льда

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор письмо с предложением размещать на 50% площади упаковки с сухим льдом предупреждения об опасных последствиях его использования. Копия обращения парламентария на имя главы ведомства Анны Поповой есть в распоряжении RT.

В письме Сухарев напомнил о ЧП, которое произошло в конце февраля в одном из банных комплексов Москвы, где в результате использования сухого льда для создания визуальных эффектов погибли три человека.

Этот инцидент показал, что далеко не все граждане чётко представляют возможную опасность обращения с сухим льдом, подчеркнул депутат. Тем не менее это вещество свободно продаётся в России, в том числе физическими лицами через площадки онлайн-торговли, отметил он.

«Для минимизации рисков повторения подобных трагических ситуаций прошу Вас рассмотреть возможность введения новых правил торговли сухим льдом, например обязать производителей данной продукции наносить на 50% площади упаковки предупреждающую информацию об угрозах жизни и здоровью», — говорится в обращении.

В качестве ещё одного варианта размещения осведомительной информации о сухом льде Сухарев также предлагает прилагать к упаковке с этим веществом бланк с перечнем негативных последствий его использования в тех или иных условиях.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») в связи с трагедией, произошедшей в банном комплексе.