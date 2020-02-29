СК подтвердил смерть трёх человек при ЧП в банном комплексе в Москве

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Один из пострадавших в результате ЧП в банном комплексе в Москве скончался в больнице, подтвердили в столичном главке Следственного комитета России.
СК подтвердил смерть трёх человек при ЧП в банном комплексе в Москве
  • РИА Новости

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», — следует из пресс-релиза ведомства.

В СК также уточнили, что компания из 18 человек отмечала в комплексе день рождения.

В рамках расследования следователи допросили сотрудников банного комплекса.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что в больнице остаются ещё четверо пострадавших в результате этого ЧП.

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что в больнице скончался муж девушки, день рождения которой отмечала компания.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным СМИ, ЧП случилось во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. В бассейн засыпали сухой лёд, и посетители получили химические ожоги.

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