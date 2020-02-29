СК подтвердил смерть трёх человек при ЧП в банном комплексе в Москве

Один из пострадавших в результате ЧП в банном комплексе в Москве скончался в больнице, подтвердили в столичном главке Следственного комитета России.

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», — следует из пресс-релиза ведомства.

В СК также уточнили, что компания из 18 человек отмечала в комплексе день рождения.

В рамках расследования следователи допросили сотрудников банного комплекса.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что в больнице остаются ещё четверо пострадавших в результате этого ЧП.

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что в больнице скончался муж девушки, день рождения которой отмечала компания.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным СМИ, ЧП случилось во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. В бассейн засыпали сухой лёд, и посетители получили химические ожоги.