СК подтвердил смерть трёх человек при ЧП в банном комплексе в Москве
- РИА Новости
«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», — следует из пресс-релиза ведомства.
В СК также уточнили, что компания из 18 человек отмечала в комплексе день рождения.
В рамках расследования следователи допросили сотрудников банного комплекса.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что в больнице остаются ещё четверо пострадавших в результате этого ЧП.
Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что в больнице скончался муж девушки, день рождения которой отмечала компания.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
По данным СМИ, ЧП случилось во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. В бассейн засыпали сухой лёд, и посетители получили химические ожоги.