Источник назвал причину смерти гостей вечеринки блогера в Москве

Источник в полиции сообщил RT, что двое гостей вечеринки в банном комплексе в Москве погибли в результате попадания воды в лёгкие, у третьего пострадавшего, впоследствии скончавшегося в больнице, также была обнаружена вода в лёгких.

По данным источника, всего на праздновании дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко в банном комплексе присутствовали 18 человек.

«Неустановленные лица из числа посетителей банного комплекса поместили в бассейн точно не установленное количество сухого льда», — заявил он.

Источник объяснил, что в результате химической реакции произошло обильное дымообразование, которое привело к потере сознания у трёх человек, находившихся в бассейне, в том числе у мужа именинницы Валентина Диденко, из-за чего они начали тонуть.

Двое человек — 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монакова — скончались на месте происшествия из-за попадания воды в лёгкие, добавил источник. Он отметил, что фактически они утонули, а не отравились.

По словам источника, мужа Диденко успели вытащить из бассейна и доставили в больницу, где он впоследствии скончался, — у него в лёгких также была вода.

Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что правоохранительные органы составили список из пяти пострадавших в результате ЧП в банном комплексе.

Блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин и ещё два человека погибли в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.