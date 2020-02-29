Источник назвал причину смерти гостей вечеринки блогера в Москве

Короткая ссылка
RT
Источник в полиции сообщил RT, что двое гостей вечеринки в банном комплексе в Москве погибли в результате попадания воды в лёгкие, у третьего пострадавшего, впоследствии скончавшегося в больнице, также была обнаружена вода в лёгких.
Источник назвал причину смерти гостей вечеринки блогера в Москве
  • © Скриншот с видео: Youtube

По данным источника, всего на праздновании дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко в банном комплексе присутствовали 18 человек.

«Неустановленные лица из числа посетителей банного комплекса поместили в бассейн точно не установленное количество сухого льда», — заявил он.

Источник объяснил, что в результате химической реакции произошло обильное дымообразование, которое привело к потере сознания у трёх человек, находившихся в бассейне, в том числе у мужа именинницы Валентина Диденко, из-за чего они начали тонуть.

Двое человек — 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монакова — скончались на месте происшествия из-за попадания воды в лёгкие, добавил источник. Он отметил, что фактически они утонули, а не отравились.

По словам источника, мужа Диденко успели вытащить из бассейна и доставили в больницу, где он впоследствии скончался, — у него в лёгких также была вода.

Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что правоохранительные органы составили список из пяти пострадавших в результате ЧП в банном комплексе.

Блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин и ещё два человека погибли в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить