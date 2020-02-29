Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.

Об этом она сообщила в сториз в Instagram.

«Вали больше нет с нами. А ещё Наташи и Юры», — цитирует её РИА Новости.

Инцидент произошёл во время празднования дня рождения Диденко. Участники вечеринки засыпали сухой лёд в бассейн, что привело к ЧП.

Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что правоохранительные органы составили список из пяти пострадавших в результате ЧП в банном комплексе. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице. По данным СМИ, в больнице скончался муж Диденко.

Согласно последним официальным данным, опубликованным Следственным комитетом, в результате произошедшего погибли три человека.