Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
- © Воронин Денис
- АГН «Москва»
Об этом она сообщила в сториз в Instagram.
«Вали больше нет с нами. А ещё Наташи и Юры», — цитирует её РИА Новости.
Инцидент произошёл во время празднования дня рождения Диденко. Участники вечеринки засыпали сухой лёд в бассейн, что привело к ЧП.
Ранее источник RT в силовых структурах сообщил, что правоохранительные органы составили список из пяти пострадавших в результате ЧП в банном комплексе. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице. По данным СМИ, в больнице скончался муж Диденко.
Согласно последним официальным данным, опубликованным Следственным комитетом, в результате произошедшего погибли три человека.