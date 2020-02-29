Появился список пострадавших при ЧП в банном комплексе в Москве

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RT
Правоохранительные органы составили список пострадавших в результате ЧП с использованием сухого льда в банном комплексе «Девятый вал» в Москве, где проходила вечеринка. Об этом RT сообщил источник в силовых структурах.
Появился список пострадавших при ЧП в банном комплексе в Москве
  • © Воронин Денис
  • АГН «Москва»

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тела двух погибших в бассейне зала «Камбоджа».

Ещё пятеро человек сразу после ЧП были госпитализированы:

1. Бойко А.А. (1991 г. р., зарегистрирован в Барнауле, предварительный диагноз: «состояние после утопления»);

2. Зюзина Е.С. (1996 г. р., данные устанавливаются, предварительный диагноз: «отравление двуокисью углерода»);

3. Звягин В.В. (1988 г. р., зарегистрирован в Старом Осколе, предварительный диагноз: «отравление двуокисью углерода»);

4. Диденко В.В. (1988 г. р., данные устанавливаются, предварительный диагноз: «токсическое действие неуточнённого вещества, утопление»);

5. Сальников С.А. (1989 г. р., данные устанавливаются, предварительный диагноз: «состояние после утопления»).

Ранее Следственный комитет сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице. СМИ уточняли, что скончался муж девушки, отмечавшей день рождения в банном комплексе. 

По данным СМИ, ЧП произошло во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. В бассейн засыпали сухой лёд, что привело к ЧП.

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