Путину представили план цифровизации городского хозяйства в Железноводске
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, презентация состоялась на площадке Центра управления регионом в Москве.
В городе-курорте активно внедряют систему «Умный город». Обращения рассматриваются в течение трёх дней. На вопросы, поступившие через социальные сети, ответы от руководства приходят в течение нескольких часов.
Глава Железноводска Евгений Моисеев отметил, что благодаря активности граждан в городе появился парк имени Станислава Говорухина, разработан новый бренд курорта, реализован проект продления Каскадной лестницы.
В дальнейшем систему «Умный город» планируют распространить на весь Ставропольский край.
«С таким здоровым оптимизмом, как ваш, всё получится», — заявил Путин, ознакомившись с презентацией.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе цифровизации системы здравоохранения.