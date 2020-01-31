Российскому лидеру Владимиру Путину представили план цифровизации городского хозяйства в Железноводске.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, презентация состоялась на площадке Центра управления регионом в Москве.

В городе-курорте активно внедряют систему «Умный город». Обращения рассматриваются в течение трёх дней. На вопросы, поступившие через социальные сети, ответы от руководства приходят в течение нескольких часов.

Глава Железноводска Евгений Моисеев отметил, что благодаря активности граждан в городе появился парк имени Станислава Говорухина, разработан новый бренд курорта, реализован проект продления Каскадной лестницы.

В дальнейшем систему «Умный город» планируют распространить на весь Ставропольский край.

«С таким здоровым оптимизмом, как ваш, всё получится», — заявил Путин, ознакомившись с презентацией.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ходе цифровизации системы здравоохранения.