В Подмосковье рассказали о ходе цифровизации системы здравоохранения

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе цифровизации системы здравоохранения, сообщает телеканал «360».

«У нас ведётся большая работа по оцифровке, компьютеризации поликлиник, стационаров. Это позволяет своевременно поставлять медикаменты и практически ликвидировать очереди к узким специалистам», — заявил он на заседании регионального правительства в Красногорске.

Глава региона также напомнил, что на этой неделе должно пройти заседание президиума Госсовета, посвящённое здравоохранению, под председательством президента России Владимира Путина.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что более 5,3 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах в Калининградской области.