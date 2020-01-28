В Петербурге арестовали подозреваемых в избиении до смерти мужчины

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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца двух из четырёх фигурантов уголовного дела об избиении до смерти мужчины за кражу телефона.
В Петербурге арестовали подозреваемых в избиении до смерти мужчины
  • РИА Новости

Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

«Александр Панилов и Дмитрий Кулев частично признали вину, они арестованы до 25 марта», — говорится в заявлении.

Третий фигурант не признал вину и отказался от дачи показаний, суд предоставил защите время для сбора его медицинских документов.

Мера пресечения в отношении четвёртой подозреваемой будет избрана позднее 28 января.

Трое мужчин в возрасте 32, 35 и 45 лет и 30-летняя женщина были задержаны 26 января по подозрению в избиении до смерти мужчины за кражу мобильного телефона девушки.

В декабре в Красноярске продлили арест подозреваемым в избиении мужчины до смерти.

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