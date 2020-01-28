В Петербурге арестовали подозреваемых в избиении до смерти мужчины
- РИА Новости
Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
«Александр Панилов и Дмитрий Кулев частично признали вину, они арестованы до 25 марта», — говорится в заявлении.
Третий фигурант не признал вину и отказался от дачи показаний, суд предоставил защите время для сбора его медицинских документов.
Мера пресечения в отношении четвёртой подозреваемой будет избрана позднее 28 января.
Трое мужчин в возрасте 32, 35 и 45 лет и 30-летняя женщина были задержаны 26 января по подозрению в избиении до смерти мужчины за кражу мобильного телефона девушки.
В декабре в Красноярске продлили арест подозреваемым в избиении мужчины до смерти.