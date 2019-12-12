Продлён арест подозреваемым в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Железнодорожный суд Красноярска принял решение продлить на три месяца арест Андрею Шилову и Сергею Шмелёву, подозреваемым в деле об избиении мужчины до смерти.

Об этом информирует РИА Новости.

«Суд... продлил меру пресечения... Андрею Шилову до 15 марта включительно... Сергею Шмелеву до 15 марта включительно», — сообщили в суде.

В октябре суд Красноярска арестовал Андрея Шилова и Сергея Шмелёва на два месяца.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны 14 октября.

По данным следствия, ночью 15 сентября двое подозреваемых после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео.

Потерпевший был госпитализирован и позднее скончался.