Фигурант дела об избиении мужчины в Красноярске останется под арестом
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«Постановление суда Центрального района... в отношении Шилова Андрея (суд. — RT) постановил оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью Ларису Дроздову.
Суд Красноярска арестовал Андрея Шилова и ещё одного фигуранта дела Сергея Шмелёва на два месяца.
Подозреваемые в преступлении были задержаны 14 октября.
Как стало известно, Сергей Шмелёв частично признал свою вину.
По данным следствия, ночью 15 сентября двое подозреваемых после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео.
Потерпевший был госпитализирован, но позднее скончался.