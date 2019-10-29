Фигурант дела об избиении мужчины в Красноярске останется под арестом

Красноярский краевой суд оставил в силе решение суда Центрального района Красноярска о заключении под стражу Андрея Шилова, подозреваемого в избиении до смерти мужчины.

«Постановление суда Центрального района... в отношении Шилова Андрея (суд. — RT) постановил оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью Ларису Дроздову.

Суд Красноярска арестовал Андрея Шилова и ещё одного фигуранта дела Сергея Шмелёва на два месяца.

Подозреваемые в преступлении были задержаны 14 октября.

Как стало известно, Сергей Шмелёв частично признал свою вину.

По данным следствия, ночью 15 сентября двое подозреваемых после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео.

Потерпевший был госпитализирован, но позднее скончался.