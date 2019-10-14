В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается, в настоящее время они допрашиваются.

Установлено, что один из задержанных судим за мошенничество и грабёж, второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

«Никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследование поставлено на контроль председателем ведомства Александром Бастрыкиным. Ранее он поручил проверить сообщения о том, что молодых людей якобы не задержали из-за того, что один из них — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.

По предварительной версии следствия, ночью 15 сентября мужчины 24 и 29 лет после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его. Пострадавший был госпитализирован, а на следующий день скончался.