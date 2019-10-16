Фигурант дела об избиении мужчины в Красноярске частично признал вину

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Сергей Шмелёв, один из двух подозреваемых в деле об избиении до смерти мужчины в Красноярске, частично признал свою вину. Об этом информирует РИА Новости.
Фигурант дела об избиении мужчины в Красноярске частично признал вину
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«Шмелёв частично (признал вину. — RT)», — сказала представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

Ранее суд Красноярска арестовал Сергея Шмелёва и Андрея Шилова на два месяца.

Подозреваемые в преступлении были задержаны 14 октября.

По данным следствия, ночью 15 сентября двое подозреваемых после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео. 

Потерпевший был госпитализирован, но позднее скончался.

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