Фигурант дела об избиении мужчины в Красноярске частично признал вину
- © СК РФ
«Шмелёв частично (признал вину. — RT)», — сказала представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.
Ранее суд Красноярска арестовал Сергея Шмелёва и Андрея Шилова на два месяца.
Подозреваемые в преступлении были задержаны 14 октября.
По данным следствия, ночью 15 сентября двое подозреваемых после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео.
Потерпевший был госпитализирован, но позднее скончался.