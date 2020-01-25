Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области

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При пожаре в трёхэтажном жилом доме в Старой Руссе Новгородской области пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Пострадали восемь человек, в том числе три ребёнка, они госпитализированы», — цитирует представителя службы РИА Новости.

Из-за пожара из дома были эвакуированы около 70 человек, в том числе 20 детей.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее двое детей погибли при пожаре в дачном доме Красноярского края.

Газета «Известия» также сообщала, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело после гибели двух взрослых и одного ребёнка при пожаре в частном доме.

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