Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области

При пожаре в трёхэтажном жилом доме в Старой Руссе Новгородской области пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Пострадали восемь человек, в том числе три ребёнка, они госпитализированы», — цитирует представителя службы РИА Новости.

Из-за пожара из дома были эвакуированы около 70 человек, в том числе 20 детей.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее двое детей погибли при пожаре в дачном доме Красноярского края.

Газета «Известия» также сообщала, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело после гибели двух взрослых и одного ребёнка при пожаре в частном доме.