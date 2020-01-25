В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре

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В Березовском районе Красноярского края в результате пожара в дачном доме погибли двое детей. Об этом сообщили в МЧС по региону.
В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре
  • РИА Новости

«По данным следственного комитета в пожаре, который произошёл сегодня (24 января. — RT) в жилом дачном строении погибли двое несовершеннолетних детей 4-х и 7-и лет. Дети оказались одни дома, на момент возникновения пожара», — рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее газета «Известия» сообщала, что следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту смерти двух взрослых и одного ребёнка при пожаре в частном доме в Киселёвске.

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