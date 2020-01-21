СК возбудил дело после гибели трёх человек при пожаре в Киселёвске
- РИА Новости
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
«Предварительная причина возгорания — оставление остатков угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов», — отметили в ведомстве.
Причина возгорания и обстоятельства смерти жертв устанавливаются. В рамках расследования будет проведена пожарно-техническая экспертиза, направленная на установление точной причины пожара.
В региональном СК уточнили, что инцидент произошёл 20 января в 22:50 (19:50 мск). Соседи заметили возгорание, выбили окна и вывели 15-летнюю девочку из горящего дома, а также вынесли тела девятилетней девочки, 57-летнего мужчины и 61-летней женщины.