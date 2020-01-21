Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в кузбасском Киселёвске

Двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Киселевск Кемеровской области.

«В Киселевске при пожаре по переулку Хабаровскому, 7 в частном доме трое погибли до приезда скорой помощи. Погибшие — 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и ребёнок 2010 года рождения», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря регионального Центра медицины катастрофа Антона Дужик. Ребёнок 2005 года рождения госпитализирован с ожогами. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за пожара в частном доме в ХМАО.