Двое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в кузбасском Киселёвске

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Двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Киселевск Кемеровской области.

«В Киселевске при пожаре по переулку Хабаровскому, 7 в частном доме трое погибли до приезда скорой помощи. Погибшие — 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и ребёнок 2010 года рождения», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря регионального Центра медицины катастрофа Антона Дужик.

Ребёнок 2005 года рождения госпитализирован с ожогами.

Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за пожара в частном доме в ХМАО.

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