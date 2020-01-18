Три человека погибли из-за пожара в частном доме в ХМАО

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По факту гибели трёх человек в результате пожара в частном доме в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа организована проверка, сообщает региональная прокуратура.
Три человека погибли из-за пожара в частном доме в ХМАО
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

«Организована проверка по факту произошедшего сегодня, 18 января 2020 года, пожара в дачном жилом доме в СПК «Победит-1», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что проверка организована по поручению прокурора Евгения Ботвинкина.

Также сообщается, что и.о. прокурора Сургутского района выехал на место происшествия.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в результате пожара в частном доме в городском округе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.

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