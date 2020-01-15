В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

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Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России
  • РИА Новости

«Давайте посмотрим состав доходов: мы сразу понимаем, что является основным драйвером в составе доходов, — это доходы от трудовой деятельности. Заработная плата — вот тот драйвер, локомотив, который, собственно говоря, и тянет наши доходы, вот в чём залог», — приводит его слова на панельной дискуссии «Неравенство и бедность: на пути к сокращению» в рамках Гайдаровского форума ТАСС.

Вовченко отметил, что доля социальных пособий в составе доходов составляет только 4% и не может оказать значительного влияния на уровень состоятельности россиян.

«Это как нужно увеличивать социальные пособия, чтобы они оказали какое-то влияние на уровень доходов?» — поинтересовался он.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что выделение субсидий по признаку доходности на человека в семье могло бы стать эффективным способом борьбы с бедностью в России.

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