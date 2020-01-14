Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Кудрина, это было бы лучше, чем снижение налога на доходы физлиц (НДФЛ) для низких зарплат.

«Такая субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов», — отметил он.

Глава Счётной палаты также указал, что самые нуждающиеся люди часто вовсе не имеют доходов, с которых мог бы взиматься этот налог, поэтому изменение ставки на них не повлияет.

В июне 2019 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональными предположения о возможности социального взрыва в России из-за падения уровня жизни. По его словам, проблема снижения доходов населения в стране есть, но оценивать её гипертрофированно неверно.

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