В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок

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Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок, обнаружив в некоторых превышение содержания формальдегида. Об этом заявили в пресс-службе организации.
В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок
  • globallookpress.com
  • © Jochen Tack/imageBROKER.com

«Замечания экспертов в основном связаны с резким запахом, выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием под влиянием ультрафиолета», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, все протестированные образцы имеют стойкий запах, свойственный всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний.

У товаров пяти марок был обнаружен ацетальдегид, не превышающий максимально допустимого уровня.

При этом при первом замере в пяти ёлках обнаружены существенные превышения нормы по формальдегиду.

Все исследованные товары показали высокую прочность ветвей и иголок. После активного воздействия ультрафиолетом цвет потеряли ёлки трёх торговых марок.

В Роскачестве рассказали, что образцы относились к группе средней воспламеняемости, но в ходе исследований оказались самозатухающими или с низкой степенью возгорания.

«Один из распространённых потребительских страхов гласит, что искусственная ёлка может легко загореться от гирлянды. На самом деле для воспламенения ели необходимо большое количество времени», — заявили в организации.

Указывается, что из-за низкой скорости распространения пламени будет возможность обнаружить очаг и потушить его.

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