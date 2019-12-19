В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок

Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок, обнаружив в некоторых превышение содержания формальдегида. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Замечания экспертов в основном связаны с резким запахом, выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием под влиянием ультрафиолета», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, все протестированные образцы имеют стойкий запах, свойственный всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний.

У товаров пяти марок был обнаружен ацетальдегид, не превышающий максимально допустимого уровня.

При этом при первом замере в пяти ёлках обнаружены существенные превышения нормы по формальдегиду.

Все исследованные товары показали высокую прочность ветвей и иголок. После активного воздействия ультрафиолетом цвет потеряли ёлки трёх торговых марок.

В Роскачестве рассказали, что образцы относились к группе средней воспламеняемости, но в ходе исследований оказались самозатухающими или с низкой степенью возгорания.

«Один из распространённых потребительских страхов гласит, что искусственная ёлка может легко загореться от гирлянды. На самом деле для воспламенения ели необходимо большое количество времени», — заявили в организации.

Указывается, что из-за низкой скорости распространения пламени будет возможность обнаружить очаг и потушить его.

Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору новогодней ёлки.

В конце ноября руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский рассказал Newinform, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.