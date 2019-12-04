Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней ёлки

Эксперты Роскачества оценили безопасность искусственных и живых новогодних ёлок для окружающей среды, а также дали советы, где их лучше приобрести и на что обратить внимание при выборе дерева.

Согласно исследованию специалистов Роскачества, живая ёлка, которую продают на официальных базарах, безопасна для экологии, в отличие от искусственной, которая не перерабатывается и вызывает закисление грунтовых вод.

«Урон природе наносит только незаконная вырубка, а те деревья, которые продают на легальных ёлочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках... Там их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путём дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП», — считают в ведомстве.

Кроме того, вырученные от продажи живых елей средства направляются на восстановление леса.

В то же время искусственные ели имеют неоднородный состав и, в частности, при сжигании выделяют канцерогены.

«Поэтому, если вы принимаете решение отказаться от живого дерева, покупайте ёлку для долгой эксплуатации и сохраняйте у себя на долгие годы», — советуют эксперты.

При этом искусственные деревья лучше приобретать в крупных супермаркетах и магазинах, а также специализированных торговых точках.

Необходимо убедиться, что на этикетке представлена информация о составе, обработке противовоспламеняющимися веществами, дате изготовления и изготовителе.

Живые ёлки следует покупать в магазинах и на ёлочных базарах при наличии у продавцов разрешения на торговлю, кассового аппарата, прайс-листа, линейки или рулетки для замера ели, а также упаковочного материала и книги отзывов и предложений.

При выборе дерева рекомендуется обратить внимание на срез ствола и ветви ели: более долговечны деревья с широкой тёмной каймой и эластичными и легко гнущимися ветками. Хвоя дерева также не должна легко осыпаться.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в центре столицы установят 330 новогодних ёлок, украшенных в различных стилях.