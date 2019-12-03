Врач-аллерголог дала рекомендации по выбору новогодней ёлки

Заведующая консультативно-диагностическим отделением центра аллергологии и иммунологии Городской клинической больницы №52 Елена Бобрикова в беседе с «Российской газетой» рассказала, какую ёлку лучше поставить дома — живую или искусственную.

По её словам, искусственные ёлки несут в себе определённую опасность, если они изготовлены из дешёвого пластика. От тепла батарей или гирлянд их ветки могут выделять опасные продукты распада: фенол и формальдегид.

«При покупке искусственной ёлки обратите внимание на запах от упаковки или от самого изделия. Выделяющиеся химические вещества — раздражающий фактор для дыхательных путей. Они могут спровоцировать приступ у больных бронхиальной астмой, которые не получают постоянную противовоспалительную терапию. Не говоря уже о прямой токсичности, особенно для маленьких детей, — отметила Елена Бобрикова.

Она добавила, что выделяемые живой ёлкой специальные вещества, фитонциды, не вызывают аллергии — напротив, хвойный аромат позитивно влияет на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, слизистой оболочки носа и глотки, а также имеет противомикробные свойства. По мнению врача, традиционная ель, веточка сосны, пихты или кедра, поставленная дома, в большинстве случаев принесёт пользу для здоровья.

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