Глава Ульяновской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём.

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что Морозов подписал распоряжение об организации рабочего времени в декабре текущего года.

«Рекомендовано руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории Ульяновской области, по согласованию с трудовым коллективом и в соответствии с законодательством в целях рационального использования выходных перенести рабочий день 31 декабря на иной выходной день», — говорится в сообщении.

Также губернатор призвал всех работодателей области присоединиться к данной инициативе.

Ранее в Хакасии, Крыму, Псковской области, Ставропольском крае, Курганской области, Карачаево-Черкесии, Свердловской области объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

В свою очередь, президент России Владимир Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.