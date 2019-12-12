В Хакасии 31 декабря объявили выходным днём

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Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
В Хакасии 31 декабря объявили выходным днём
  • РИА Новости

«Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Отмечается, что Коновалов рекомендовал также другим государственным органам республики и органам местного самоуправления сделать 31 декабря выходным.

Ранее в КрымуПсковской областиСтавропольском крае, Курганской области, Карачаево-Черкесии, Свердловской области объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Также, как сообщало URA.RU, депутат Госдумы Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо с предложением сделать 31 декабря выходным днём в регионе.

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